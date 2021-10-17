هل يتم احتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين إذا كان راتبه أقل من 4 آلاف ريال؟

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

نشرت وزارة الموارد البشرية، اليوم، عدداً من الأسئلة الشائعة التي تلقتها عبر حساب العناية بالعملاء.

وكان من أبرز الأسئلة التي تلقتها الوزارة، استفساراً بشأن احتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين حال كان راتبه أقل من 4 آلاف ريال، وهل يشمل البدلات أم الراتب الأساسي فقط.

وأوضحت الوزارة في ردها، أنه يتم احتساب العامل السعودي بواقع نصف عامل فقط في نسبة التوطين في حال كان الراتب يتراوح ما بين 3000 وأقل من 4000 ريال، وعرّفت المادة 2 من نظام العمل أن المقصود بالأجر هو الأجر الفعلي ويشمل (الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى).