شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تحتفي بيوم التغذية العالمي في إكسبو 2020 دبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

استدامة الأمن الغذائي وتحسين التغذية، هما من الأعمدة الخمسة الرئيسة لاستراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات لعام 2051.



وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، إن لكل فرد حول العالم دور يقوم به في تغيير أنظمة الغذاء، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وردت تصريحات مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، احتفالا بيوم التغذية العالمي في إكسبو 2020 دبي، والتي أشارت خلالها بأن يوم الأغذية العالمي مناسبة عالمية للتوعية بدأت منذ تدشين منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء عام 1945.

وقالت: "لذلك نحتفل بهذا اليوم كل عام، وهذا العام فكرنا في الاحتفال به في إكسبو 2020 دبي، وهو مكان مثالي بوجود أكثر من 190 دولة لصنع المستقبل، وهذا بالضبط هو الهدف من وراء جلب يوم الأغذية العالمي إلى هنا".

وذكرت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن لدى بلادها خلال أعمال إكسبو 2020 دبي، "كل الشركاء الدوليين، ونحن فخورون بالاحتفال بمثل هذا اليوم التوعوي المهم في إكسبو 2020 دبي، خاصة وأن شعار يوم الأغذية العالمي لهذا العام هو إنتاج أفضل وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل".

واعتبرت أن استدامة الأمن الغذائي وتحسين التغذية، هما من الأعمدة الخمسة الرئيسة لاستراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات لعام 2051.

وزادت: "نحن نحتفل بيوم الأغذية العالمي اليوم، لذا عقدنا سلسلة من الفعاليات والمبادرات، وكذلك عقدنا جلسة مغلقة شارك فيها خبراء على مستوى رفيع في مجال الأمن الغذائي.. ونظمنا كذلك جلسة عامة مهمة، كان فيها الحضور أكثر تفاعلا".

ونوهت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية إلى أن هذه الجلسات "ساعدتنا في الحديث عما نحتاج للقيام فيه لتحقيق التحول في أنظمتنا الغذائية لتصبح أكثر استدامة، وهذا هو المهم، لأنك حين تزيد وعي الناس بما يأكلونه، فإنك تسعى لتشجيعهم على اتباع عادات أفضل، والعمل على أن يتأكدوا من مصدر ما يأكلونه.

التغير المناخي

وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية أن هناك صلة كبيرة بين التغير المناخي وأنظمة الغذاء، "وهذا أمر غريب لأننا حين نتحدث عن أنظمة الغذاء نجد أنها هي المشكلة، لأن كثيرا مما نأكله يسبب انبعاثات غازات ضارة كثيرة، لكنها هي الحل في ذات الوقت".

وتابعت "نحن نسعى لتحقيق الانتقال بالمناخ وأنظمة الغذاء في وقت واحد، وأجندة التغير المناخي، وهو انتقال الطاقة وأنظمة الغذاء، وأهم شيء هو التوجه نحو أنظمة غذائية أكثر استدامة".

يذكر أن إكسبو 2020 دبي، جاء ليتناغم مع دعوات الأمم المتحدة لجعل الأمن الغذائي أولوية، وللبحث عن حلول زراعية بديلة.

وبدأ معرض إكسبو 2020 دبي استقبال الزوار، في الأول من الشهر الجاري، ومن المتوقع استقبال قرابة 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 6 أشهر.

وافتتحت الإمارات، في إمارة دبي، معرض "إكسبو 2020" الضخم، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه بالشرق الأوسط، والذي يستمر حتى 31 مارس/آذار 2022.

ويشارك في الحدث العالمي أكثر من 190 دولة في العالم، لعرض ابتكارات تكنولوجية متنوعة وقطع هندسية استثنائية.