شكرا لقرائتكم خبر عن القصاص من جان قتل مواطنًا في جيزان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة جيزان، وقالت في بيان لها : أقدم عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي "سعودي الجنسية" على قتل عبدالمحسن بن حمود بن ضيف الله ناصر "سعودي الجنسية" وذلك بضربه على رأسه وسقوطه على الأرض ووفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي "سعودي الجنسية" اليوم بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.