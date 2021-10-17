محمد بن مسعود - الدمام - التحالف يدمر مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

الأحد 17 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 03 مساءً :- الوحدوي نت – متابعات

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن في وقت متأخر مساء السبت اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه المملكة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة، دون تحديد مكان.

وأضاف البيان أن التحالف يتخذ “كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية”.

ومساء الجمعة، أعلن التحالف إحباط هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة باتجاه جيزان.

وتقود السعودية منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها ضد جماعة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة مدن أخرى منذ أواخر العام 2014.

في المقابل تنفذ جماعة الحوثيين هجمات بطائرات دون طيار وصواريخ بالستية، على الأراضي السعودية، مع إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات.