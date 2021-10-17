19 مادة وعقوبات.. تعرف على لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي

أعلنت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إصدار لائحة تصنيف المخالفات المعدلة والتي توضح التدرج في تطبيق المخالفة وتوضح قيمة الغرامات لمخالفي المباني السكنية وباقي إشغالات المباني.
وأضافت اللجنة أن اللائحة تبرز التدرج في تطبيق المخالفات وتخفيض الغرامات لجميع أطراف البناء وتحديد المسؤولية على من ارتكب المخالفة والغرامات المخفضة على مخالفات المباني السكنية R3 K، وتطبيق الغرامة على المسطح المخالف بالمتر المربع، وتصنيف المخالفات حسب طبيعة الإشغال إلى سكني وغير سكني.
ولفتت اللجنة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر إلى أن عدد مواد اللائحة 19 مادة، وآلية التطبيق على المخالفات تشمل التنبيه والإنذار ثم تطبيق الغرامة بحدودها الدنيا وفي المرحلة الأخيرة إيقاف الأعمال في حال عدم التصحيح خلال هذه المراحل.
https://beta.sbc.gov.sa/ar/BuildingCode/Lists/SBCRuglationsSystems/Attachments/8/02.pdf
17 أكتوبر 2021 – 11 ربيع الأول 1443 03:01 PM
قالت: تشمل التنبيه والإنذار ثم تطبيق الغرامة بحدودها الدنيا وصولاً للإيقاف19 مادة وعقوبات.. تعرف على لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي
أعلنت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي إصدار لائحة تصنيف المخالفات المعدلة والتي توضح التدرج في تطبيق المخالفة وتوضح قيمة الغرامات لمخالفي المباني السكنية وباقي إشغالات المباني.
وأضافت اللجنة أن اللائحة تبرز التدرج في تطبيق المخالفات وتخفيض الغرامات لجميع أطراف البناء وتحديد المسؤولية على من ارتكب المخالفة والغرامات المخفضة على مخالفات المباني السكنية R3 K، وتطبيق الغرامة على المسطح المخالف بالمتر المربع، وتصنيف المخالفات حسب طبيعة الإشغال إلى سكني وغير سكني.
ولفتت اللجنة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها في تويتر إلى أن عدد مواد اللائحة 19 مادة، وآلية التطبيق على المخالفات تشمل التنبيه والإنذار ثم تطبيق الغرامة بحدودها الدنيا وفي المرحلة الأخيرة إيقاف الأعمال في حال عدم التصحيح خلال هذه المراحل.
https://beta.sbc.gov.sa/ar/BuildingCode/Lists/SBCRuglationsSystems/Attachments/8/02.pdf
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