محمد بن مسعود - الدمام - شددت على توافر الإجراءات الاحترازية والتحصين بجرعتين للراغبين بالمشاركة أنهت جمعية الأفلاج الخيرية استعداداتها لتنظم رحلة عمرة لـ 50 شخص من مستفيديها. وأعلنت خيرية الأفلاج تكفل فاعلي خير بالتبرع بـ 25 ألف ريال لتأمين تكاليف 50 شخصاً من مستفيدي الجمعية لأداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة توفر شروط الإجراءات الاحترازية والتحصين بجرعتين للراغبين في المشاركة في الرحلة، على أن تنطلق الرحلة في تاريخ 22/ 4/ 1443هـ بعد إنهاء كل الاستعدادات والتجهيزات. 17 أكتوبر 2021 – 11 ربيع الأول 1443 02:50 PM شددت على توافر الإجراءات الاحترازية والتحصين بجرعتين للراغبين بالمشاركة “خيرية الأفلاج” تنظم رحلة عمرة لـ50 من مستفيدي الجمعية “خيرية الأفلاج” تنظم رحلة عمرة لـ50 من مستفيدي الجمعية أنهت جمعية الأفلاج الخيرية استعداداتها لتنظم رحلة عمرة لـ 50 شخص من مستفيديها. وأعلنت خيرية الأفلاج تكفل فاعلي خير بالتبرع بـ 25 ألف ريال لتأمين تكاليف 50 شخصاً من مستفيدي الجمعية لأداء مناسك العمرة في بيت الله الحرام، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة توفر شروط الإجراءات الاحترازية والتحصين بجرعتين للراغبين في المشاركة في الرحلة، على أن تنطلق الرحلة في تاريخ 22/ 4/ 1443هـ بعد إنهاء كل الاستعدادات والتجهيزات. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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