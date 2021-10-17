الجوازات توضح شروط وخطوات تمديد تأشيرة الزيارة

الرياض - محمد عبدالله - حددت المديرية العامة للجوازات خطوات وشروط تمديد تأشيرة الزيارة، لافتة إلى مدة صلاحية تأشيرة الزيارة المتعددة.

وأوضحت الجوازات السعودية عبر موقعها الإلكتروني أن تمديد تأشيرة الزيارة هي خدمة تقدمها وزارة الداخلية تمكن الأفراد المقيمين من طلب تمديد تأشيرة الزيارة للاستفادة من البقاء بالمملكة العربية السعودية.

وأضافت المديرية العامة للجوازات أن شروط ومتطلبات تمديد تأشيرة الزيارة تتمثل فيما يلي:

1-أن تكون التأشيرة المراد تمديدها سارية المفعول ومتبقٍ على صلاحيتها أسبوع أو أقل.

2-عدم وجود مخالفات مرورية على الزائر.

3-وجود الزائر داخل المملكة.

4-صلاحية جواز سفر الزائر.

5-دفع رسوم التمديد.

خطوات تمديد تأشيرة الزيارة

وأكدت الجوازات السعودية أن خطوات التقديم على تمديد تأشيرة الزيارة تتمثل فيما يلي:

1-سجل الدخول في منصة أبشر.

2-اختر خدمات الجوازات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

3-اختر الخدمة (تمديد تأشيرة زيارة).

4-أدخل البيانات والمرفقات المطلوبة.

5-سدد الرسوم.

6-قدم طلبك.

مدة صلاحية تأشيرة الزيارة

وكانت أوضحت الجوازات السعودية أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة لتتمكن من الدخول، علمًا بأنه تحسب صلاحية الزيارة المتعددة من تاريخ الإصدار، غير ذلك يرجى مراجعة الجهة المصدرة للتأشيرة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يومًا، ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك.

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