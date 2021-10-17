أمانة العاصمة المقدسة تغلق منشأة غذائية لمخالفة الاشتراطات الصحية بأجياد

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في في بلدية أجياد الفرعية، عن إغلاق منشأة غذائية، وذلك لتخزين المواد الغذائية والمياه في بيئة تفتقر أدنى الاشتراطات الصحية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المنشأة المخالفة.

وتكثّف أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، حملاتها الميدانية، وذلك في إطار جهودها لمُكافحة الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية والتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية.

وأوضحت الأمانة، أن الأسواق الشعبيّة تشهد تداول المواد الغذائية بصورة مخالفة دون وجود تراخيص نظامية، مؤكدةً حرصها على متابعة هذه الأسواق ومراقبتها بصفة مستمرة والحد من نشاطها، سعيًا لتحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية والقضاء على الظواهر السلبية المشوهة للمظهر الحضاري، داعيةً الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.

اقرأ أيضا:

أمانة العاصمة المقدسة تصادر 4 أطنان خضراوات وفاكهة في حملة على الباعة الجائلين