تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية من الضباب

الرياض - محمد عبدالله - نبه الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق بالمملكة، مستخدمي الطرق في المنطقة الشرقية من حالة ضباب في كلٍّ من (البطحاء - الشيبة - سلوى)، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وطالب أمن الطرق، الجميع بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنيا السلامة للجميع.

أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقرير عن طقس السعودية اليوم الأحد، انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا على مناطق الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الإلكتروني في تقريره عن طقس السعودية اليوم أن السماء تكون صحوة إلى غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

وأشار تقرير طقس السعودية إلى تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر، وتنشط الرياح السطحية على الجزء الشمالي من البحر الأحمر.

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