11 نصيحة من هيئة تقويم التعليم لاجتياز اختبار القدرات العامة بتفوق

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نصائح عدة خاصة باختبار القدرات العامة الخاص بخريجي المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراستهم في مؤسسات التعليم العالي.

وأكدت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أن اختبار القدرات يقيس عددًا من القدرات المرتبطة بعملية التعلم، كالقدرة التحليلية والقدرة الاستدلالية للطالب، وذلك في جزءين: أحدهما لفظي (لغوي) والآخر كمي (رياضي)​

مواعيد اختبار القدرات

وتعقد الهيئة​ اختبار القدرات في فترتين: الأولى، خلال الفصل الدراسي الأول، والثانية، خلال الفصل الدراسي الثاني. وللطالب حقّ التسجيل وحضور الاختبار في الموعد المناسب له، خلال فترتي الاختبار، وفي المدينة التي يسكن فيها، أو في المدينة القريبة منه، مع ملاحظة أن الاختبار يعقد في فترتين صباحية ومسائية:

ويبدأ اختبار القدرات في الفترة الصباحية في جميع مراكز الاختبار عند الساعة السابعة والنصف (7.30) صباحًا، ويفضل الحضور قبل نصف ساعة على الأقل من بداية الاختبار. ولن يمكّن من يحضر بعد الساعة السابعة والنصف صباحًا من الدخول لقاعة الاختبار.

كما يبـدأ الحضـور لاختبار القدرات في الفترة المسائية في جميع مـراكـز الاخـتبار بعـد نصـف سـاعـة (30 دقيقة) من موعد أذان المغرب حسب تقويم أم القرى في كل مدينة يعقد فيها الاختبار، ويستمر إلى أن تمرّ سـاعة من موعد أذان المغرب، ولن يسمح لأي طالب يصل بعد ذلك بالدخول إلى قاعة الاختبار.

وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن التسجيل في اختبار القدرات المحوسب متاح في أي وقت طوال العام.

نصائح لأداء اختبار القدرات

ووجَّهت هيئة تقومي التعليم والتدريب نصائح عدة لخريجي الثانوية العامة الراغبين في أداء اختبار القدرات وهي تتمثل فيما يلي:

1-تابع موقع الهيئة الإلكتروني للاطلاع على المعلومات المتعلقة بمقرات الاختبار ومواعيده.

2-احرص أن يكون حضورك في المكان واليوم والموعد الذي سجلت فيه لدخول الاختبار.

3- وعند حضورك لمقر الاختبار تَوجّه إلى المسؤول عن مجموعة الاختبار الخاصة بك في لجنة الاستقبال؛ لمراجعة الأوراق والمستندات التي تحملها، والتأكد من تحقيق الشروط اللازمة لأدائك الاختبار. عندها سيسمح لك بدخول قاعة الاختبار وتوجيهك للجلوس في مقعد محدد لك مسبقا.

4-بعد اكتمال دخول الطلاب للقاعة ستوزَّع كراسات الأسئلة وبداخلها ورقة الإجابة، وهي استمارة تقرأ بالماسح الضوئي؛ لذا حافظ على سلامتها. بعد ذلك وبناءً على تعليمات مشرف القاعة؛ ستقوم بالتزامن مع زملائك بتعبئة الوجه الأول (صفحة المعلومات الشخصية) من الاستمارة. والوجه الثاني ​(صفحة الإجابة). استمع جيدا لتعليمات مشرف القاعة حول كيفية تعبئتها. بعد ذلك سيسمح للجميع بفتح كراسات الأسئلة والبدء بالاختبار.

5-إن كان لديك أي استفسار أو طلب مساعدة، ما عليك إلّا أن ترفع يدك ليأتي من يساعدك من المشرفين.

6-جميع أسئلة الاختبار من نوع الاختيار من متعدد (أ، ب، ج، د)، وينبغي على الطالب أن يظلِّل دائرة الحرف المقابل للإجابة الصحيحة لكل سؤال في ورقة الإجابة بقلم رصاص من نوع HB-2، ولا يسمح أبدًا باستخدام قلم الحبر السائل أو الجاف. وستوزع أقلام الرصاص في قاعة الاختبار، ويفضل أن يـحضر الطالب معه قلم رصاص من نوع HB-2 وممحاة، احتياطا.

7-لا يسمح باصطحاب الآلة الحاسبة، أو أي آلة تعمل عمل الآلة الحاسبة لأن أسئلة الاختبار لا تحتاج لها.

8-في حالة الاختبار الورقي، ستكون هناك قرابة ستين (60) دقيقة بين دخول القاعة وبداية الاختبار؛ لذا على الطالب أن يكون مستعدًّا للجلوس قرابة ثلاث ساعات ونصف، أما في حالة الاختبار المحوسب فتتطلب إجراءات الاختبار حضور الطالب قبل موعد الاختبار بـ (15) دقيقة، لذا على الطالب أن يكون مستعدا للجلوس قرابة ساعتين وخمس وأربعين دقيقة (2:45).

9-الاختبار مكوّن من أقسام، وقد خُصص لكل قسم (25) دقيقة فقط. وسينبهك مشرف القاعة إلى وقت بدء الإجابة عن كل قسم، وكذلك نهاية الوقت المخصص له.

10-تذكّر أنه يمكنك الإجابة والمراجعة لأسئلة ذلك القسم فقط وخلال المدة الزمنية المحددة لكل قسم، ولا يسمح لك إطلاقًا العودة إلى قسم سابق أو الانتقال إلى قسم لاحق أو النظر فيهما. وأي مخالفة لهذا تعرّضك للحرمان من مواصلة الاختبار.

11-يمكن للطالب إذا لم يكن راضيًا عن أدائه في الاختبار، أن يؤديه أكثر من مرة، ولكن في فترات مختلفة.

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