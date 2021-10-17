لمنسوبي القطاع الخاص.. 5 شروط للالتحاق ببرنامج «أكاديمية هدف للقيادة»

الرياض - محمد عبدالله - حدد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 5 شروط للالتحاق ببرنامج "أكاديمية هدف للقيادة"، والتي تستهدف تطوير قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص بالمملكة.

وتتضمن شروط الالتحاق ببرنامج "أكاديمية هدف للقيادة"، والتي نشرها "هدف" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص.

3- لديه خبرة عملية مدتها 5 سنوات كحد أدني تتضمنها سنتين خبرة إشرافية أو إدارية.

4- حاصل على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.

5- إتقان اللغة الإنجليزية لمسار التدريب المقدم باللغة الإنجليزية.

ويهدف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، من إنشاء الأكاديمية إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص بالمملكة دعماً وتأكيداً لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار.

كما تهدف الأكاديمية إلى إكساب المشاركين بالعديد من المعلومات والتقنيات والكفايات اللازمة لمتطلبات القرن الحادي والعشرين وتحقيق الاستثمار البشري الأمثل للمؤسسات الوطنية.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً.

ويستهدف البرنامج التدريبي، مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القياداية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

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