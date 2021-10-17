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«التجارة» تستدعي 4433 مركبة لخلل في مقاعد الصف الثاني

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 4433 مركبة من نوع "مازدا" طراز "CX-9" موديل العام 2020-2021، وذلك لخلل في مقاعد الصف الثاني.

وذكرت "التجارة"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنَّ الخلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، قد يؤدّي إلى تحرك المقاعد للأمام حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.

وطالبت التجارة، حائزي تلك المركبات بضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال منصة استدعاء عبر الرابط التالي (https://recalls.sa/)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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