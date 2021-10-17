«التجارة» تستدعي 4433 مركبة لخلل في مقاعد الصف الثاني

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التجارة، استدعاء 4433 مركبة من نوع "مازدا" طراز "CX-9" موديل العام 2020-2021، وذلك لخلل في مقاعد الصف الثاني.

وذكرت "التجارة"، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنَّ الخلل في آلية انزلاق مقاعد الصف الثاني، قد يؤدّي إلى تحرك المقاعد للأمام حال وقوع حادث؛ مما يزيد من خطر الإصابة.

وطالبت التجارة، حائزي تلك المركبات بضرورة التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال منصة استدعاء عبر الرابط التالي (https://recalls.sa/)، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانا.

اقرأ أيضا|

القبض على مقيم أثناء تسليمه 100 ألف ريال وهاتف لأحد منسوبي «التجارة» مقابل إلغاء مخالفة