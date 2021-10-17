تزامنًا مع تخفيف الاحترازات.. وكيل الصحة يشدد على الالتزام بهذه الاحتياطات

الرياض - محمد عبدالله - شدد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، د. عبدالله بن مفرح عسيري، على ضرورة استمرار عدد من الإجراءات الاحترازية، تزامنا مع إجراءات تخفيف الاحترازات والتي يبدأ تطبيقها اليوم الأحد.

وقال "عسيري"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن الاحتياطات التنفسية مكسب من مكاسب الجائحة، ناصحًا بضرورة مواصلة الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة المزدحمة، وتطهير الأيدي، فضلا عن تجنب ملامسة الأسطح عالية التلوث.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن تلك أمور كانت مستغربة قبل الجائحة، أما الآن فهي القاعدة، ويجب أن تستمر لحماية أنفسنا وأهلينا من عشرات الفيروسات و على رأسها الإنفلونزا.

ويشهد المواطنون والمقيمون، اليوم الأحد، لأول مرة بدء تخفيف الاحترازات الصحية التي كانت مفروضة منذ أكثر من عام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قال، إن الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 .

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