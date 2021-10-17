بالفيديو.. إقامة أول صلاة في المسجد النبوي بلا تباعد منذ بداية جائحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - شهدت صلاة الفجر بالمسجد النبوي، اليوم الأحد، تراصّ المعتمرين ومحاذاتهم بعضهم البعض دون تباعد، مع دخول قرار تخفيف قيود كورونا حيز التنفيذ، واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين.

ونشرت قناة «الإخبارية» عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، مقطع فيديو يظهر أول صلاة بالحرم النبوي الشريف بعد إلغاء التباعد.

وغردت قائلة: إمام المسجد النبوي يلتفت قائلاً: "استوا..سووا صفوفكم..وسدوا الفرج".. مشاهد من صلاة الفجر في المسجد النبوي بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أزالت ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاتها ومرافقه، وذلك مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوّار بكامل طاقتهما الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي؛ أن الوكالة بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بدأت بإزالة الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوّار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.

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