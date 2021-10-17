بعد تخفيف الاحترازات.. «الحج والعمرة» تحدد شروط إصدار تصاريح دخول الحرمين

الرياض - محمد عبدالله - قال هشام بن سعيد، المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، إن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية والذي تم تفعليه صباح اليوم الأحد، جاء نتيجة التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وأضاف "بن سعيد"، في تصريحات لبرنامج "اليوم"، عبر فضائية "الإخبارية"، أن مظاهر الحياة بدأت في العودة الطبيعية وهو ما شاهده الجميع اليوم في الحرم المكي، خلال أداء صلاة الفجر دون مسافات آمنة، وإزالة ملصقات التباعد الجسدي، مشيرا إلى أن هناك لجانا مختصة من رئاسة شؤون الحرمين ووزارة الحج والعمرة ووزارة الداخلية.. وغيرها من الجهات المعنية، لتنفيذ خطة عودة الصلاة والعمرة بكامل الطاقة الاستيعابة للمسجد الحرام، واتخاذ كل إجراءات الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأوضح متحدث "الحج والعمرة"، أنه خلال أكثر من عام تجاوزنا 32 بليون تصريح من خلال تطبيق توكلنا، وهذا ما يعطينا الدافع لتحسين المكتسبات الإيجابية التي حققنها في المراحل السابقة.

وتابع: "نؤكد أنه حتى مع تخفيف الإجراءات الاحترازية ما زالت عملية إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، شرط أساسي لإصدار التصاريح ودخول الحرمين الشريفين، لأداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة للمسجد النبوي، وذلك لتنظيم عمليات الوصول، إضافة إلى التأكد من الحالة الصحية للزائرين والتي تتضمن اشتراط الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد بالمملكة، مع استمرار ارتداء الكمامات".

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