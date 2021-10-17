تقرير يكشف عن أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021، متأثرة بالتراجع العالمي في أسعار المعدن النفيس، بفعل صعود الدولار الأمريكي.



وتختلف أسعار الذهب في مصر باختلاف المناطق والعيارات، حيث تتراوح قيمة المصنعية (أجر التاجر عن كل جرام في المشغولات الذهبية) ما بين 30 إلى 60 جنيها في مناطق الصاغة، فيما ترتفع عن ذلك لدى بعض التجار.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر، خلال التعاملات الصباحية من يوم الأحد، عند مستوى 893.89 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق)، عند فتح تعاملات اليوم الأحد، مستوى 782.17 جنيه.

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد عند مستوى 670.43 جنيه.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 521.44 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 446.94 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 9 سجل نحو 335.21 جنيه.

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر، عند فتح تعاملات اليوم الأحد، ليصل إلى 27800 جنيه (1768 دولارا).

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد، ليسجل نحو 6257 جنيها (398.04 دولار).

وتراجعت أسعار الذهب، في ختام تعاملات الأسبوع يوم الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول 2021، وذلك بعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وزيادة غير متوقعة في مبيعات التجزئة في سبتمبر أضعفت جاذبية المعدن النفيس كملاذ آمن.

وخسر الذهب 1.5% ليهبط إلى 1768.38 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7% عند التسوية إلى 1768.30 دولار للأوقية.

وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل غير متوقع في سبتمبر/أيلول الماضي فيما عزز الأسهم، ولتتواصل خسائر الذهب الذي يستخدم للتحوط من الخسائر.

كما تعافت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بعد تراجعها لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع الخميس الماضي، وهو ما يزيد من التكلفة المحتملة لحيازة الذهب.