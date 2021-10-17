وزير الخارجية الإيراني يعلن استئناف المفاوضات النووية مع القوى الدولية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، اليوم الأحد، استئناف المفاوضات النووية مع القوى الدولية الأسبوع المقبل في بروكسل. يتبع…

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