واقعة غريبة.. مصري يصرف مواد غذائية ببطاقة الرئيس السيسي

محمد بن مسعود - الدمام - هذا ما قاله السيسي عن اكتشاف البطاقة المزورة

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: إنه فوجئ بوجود بطاقة تموينية باسمه، مخصصة لصرف المواد الغذائية بسعر رخيص له، وأن البطاقة يستخدمها مواطن آخر يعيش في محافظة المنيا، جنوب العاصمة القاهرة.

وحسب موقع “سي إن إن بالعربية”، كشف الرئيس المصري ذلك عندما كان يتحدث خلال افتتاح مشروعات في محافظة الجيزة، السبت.

وقال السيسي: “لي بطاقة تموين في المنيا، وشخص آخر بيصرف بيها”؛ لافتًا إلى أن هناك مصريين مدرجين ضمن قوائم التموين؛ لكنهم لا يستخدمون البطاقات في الحصول على حصص التموين المخصصة لهم؛ لكنهم لا يعلمون أن آخرين يصرفونها باسمهم.

وزير مصري يروي الواقعة

لاحقًا، أكد وزير التموين، علي المصيلحي، أنه تم اكتشاف واقعة بطاقة التموين المستخدمة باسم الرئيس المصري، قائلًا: “إنه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي لفخامته، وتم إلغاء البطاقة في حينه”.

وخلال حديثه، ألقى السيسي باللائمة على “كثير من الفساد” في اضطراب بيانات المستفيدين من منظومة التموين؛ بسبب “عدم وجود رقمنة للدولة المصرية”.

وقال السيسي: “أقول للمصريين، عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، والكلام ده استمر سنين، إحنا بياناتنا مش واضحة.. حصل استقرار لواقع مش دقيق ومش مضبوط، وفيه كثير من الفساد”.

واعتبر أن قضية النمو السكاني أسهمت في وضع “تَشكل على مدى 50 أو 60 سنة، ونحلم بتغييره في 4 أو 5 سنوات”.

وتدعم منظومة التموين أكثر من 60 مليون مصري عبر أكثر من 20 مليون بطاقة، حسب تقديرات رسمية تعود للعام 2017.

جدير بالذكر أن بطاقة التموين في مصر، مخصصة للفئات محدودة الدخل، ويصرف بها المواطنون الخبز ومواد غذائية توزع شهريًّا بسعر رخيص حسب عدد أفراد الأسرة.