تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80,535,379 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة (2,516,596) حالة، وإجمالي حالات التعافي (2,488,027) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19436) حالة حتى أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.
80.5 مليون جرعة لقاح معطاة بدول التعاون ونسبة التعافي بالمملكة 98 %
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-17
تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80,535,379 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة (2,516,596) حالة، وإجمالي حالات التعافي (2,488,027) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19436) حالة حتى أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.
17 أكتوبر 2021 – 11 ربيع الأول 1443
12:18 PM
إجمالي الوفيات وصل إلى 19436 وحالات التعافي من الفيروس 2,488,027
تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون 80 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %.
وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 80,535,379 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة (2,516,596) حالة، وإجمالي حالات التعافي (2,488,027) حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ (19436) حالة حتى أمس.
وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 98 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.9 %.
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