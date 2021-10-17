محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، اليوم الأحد، عن ضوابطها الخاصة بسد العجز في أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الحالي 2021/2022.
وذكرت بوابة أخبار اليوم، صباح اليوم الأحد، أن ضوابط وزارة التعليم المصرية الخاصة بسد العجز في أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي الحالي، تأتي في سياق جهود الوزارة لتحقيق عام دراسي منضبط في مدارس الجمهورية.
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
وتتمثل ضوابط وزارة التعليم، في التالي:
1- تقديم طلب العمل بنظام الحصة من خلال مدير عام الإدارة التعليمية، من أجل بحث مدى جواز العمل بهذا النظام من عدمه، بحسب حصر العجز بكل مادة على مستوى تلك المديرية، وبحسب الشروط الواردة في الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ 2021/9/20.
2- التأكيد على أن نظام العمل بالمدارس سيكون بنظام التطوع أو العمل المجاني، شريطة أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا التربوية، وحصر العمل في معاونة المعلمين بحسب ما يتم تكليفهم به من خلال مشرف المادة.
3- يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب لهم صلة قرابة بالمتطوع، حتى الدرجة الثانية، شريطة أن تكون الأولوية في العمل التطوعي بنظام الحصة لمعلمي المواد الأساسية.
4- مراعاة عدم اشتراك المتطوع للعمل بنظام الحصة في أعمال الامتحانات أو المراقبة، على أن يتم الاستعانة بهذا المتطوع من بداية العام الدراسي، وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة فحسب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم المصرية تعلن ضوابط العمل التطوعي في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.