بينيت: كل مكان يدخله الإيرانيون يدخل في دوامة من العنف والفقر والفشل

محمد بن مسعود - الدمام - هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إيران، مشيرا إلى أن كل مكان يدخله الإيرانيون يدخل في دوامة من العنف والفقر وعدم الاستقرار والفشل، حسب قوله.

وحسب بيان الناطق باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير غندلمان، جاء ذلك في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، اليوم السبت.

وقال بينيت في بداية الجلسة إن إسرائيل تتابع التطورات في لبنان والعراق.

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وأضاف أن تل أبيب ترى فيهما قوى قد سئمت من السيطرة الإيرانية التي تتمثل بـ”حزب الله” في لبنان وبالميليشيات الشيعية في العراق التي تكبدت ضربة قاسية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت هناك الأسبوع الماضي.

وتابع: “كل مكان يدخله الإيرانيون يدخل في دوامة من العنف والفقر وعدم الاستقرار والفشل”.

كما عبر بينيت عن أمله أن يتمكن “الشعبين اللبناني والعراقي من التحرر من قبضة الحرس الثوري الإيراني الخانقة وأن يبنيا لهما مستقبلا أفضل”.

وتأتي تصريحات بينيت عقب إعلان النتائج الأولية في الانتخابات البرلمانية العراقية والتي أظهرت تكبد قوى محسوبة على إيران خسارة كبيرة، أما في لبنان فقد وقعت اشتباكات مسلحة، يوم الخميس الماضي، خلال مسيرة احتجاجية لأنصار “حزب الله” وحركة “أمل” الموالين لإيران، ما أوقع الكثير من الجرحى والقتلى.

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