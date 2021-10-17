بعد أسبوع من إجرائها.. إعلان نسبة المشاركة في انتخابات العراق

محمد بن مسعود - الدمام - مجموع مَن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات تجاوز 9.6 مليون ناخب

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، ليلة الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 43 بالمئة.

وأضافت مفوضية الانتخابات العراقية أن مجموع مَن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات تجاوز 9.6 مليون ناخب، مضيفة أن النتائج قابلة للطعن.

وكانت انتخابات العاشر من أكتوبر الجاري، قد أُجريت مبكراً عن موعدها بضعة أشهر، في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية في 2019 التي أطاحت بالحكومة، وكشفت عن حالة من الغضب واسع النطاق ضد القادة السياسيين.

وأكّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، في تصريحات بثّتها وكالة الأنباء العراقية “واع”، أنه تمّ التعامل مع الطعون الانتخابية بحيادية، وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات.

وأوضحت، أنه بعد إعلان النتائج النهائية، ستكون هناك مدة جديدة لتقديم الطعون على النتائج.

ووفق “سكاي نيوز”، تعليقاً على ذلك يقول أسعد الراوي؛ نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق، “نتائج الانتخابات الأولية تكون بإعلان الفائزين في المقاعد في كل دائرة، وليس فقط الأصوات، وبعد ذلك تعلن بقرار من مجلس المفوضين، فهذا هو الإعلان الرسمي السليم لنتائج أولية، وبعدها يتم تقديم الطعون والشكاوى في هذه النتائج، وستكون ثمة حاجة للوقت بطبيعة الحال للنظر في الشكاوى والطعون، وعند البت بها والانتهاء منها، يتم إعلان النتائج النهائية، فهذا هو الإجراء السليم”.