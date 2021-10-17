موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة.. مواجهة تحديد الصدارة

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:
يستعد فريق الاتحاد لمواجهة فريق ضمك، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.
ويسعى الاتحاد لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ بداية الموسم، والحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري، متسلحا بمعنويات عالية بعد فوزه الأخير على الأهلي في ديربي جدة بهدفين دون رد.
بينما يأمل فريق ضمك في مواصلة مسيرته القوية الاستثنائية التي يعيشها هذا الموسم، إذ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق نقطتين، بعد خوضه 7 مباريات حقق خلالها الفوز في 4 مباريات، ولديه فرصة لخطف الصدارة من العميد.
موعد مباراة الاتحاد وضمك والقنوات الناقلة
ويقام اللقاء على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، في تمام الساعة الـ 18:25 بتوقيت السعودية. ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة SSC بتقنية SD مجانًا، وباشتراك لأجل تقنية HD، وأيضا تذاع المباراة على شاهد.
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