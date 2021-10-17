محمد بن مسعود - الدمام - للتو .. قيادي حوثي : قواتنا في مأرب تعدت الخطوط الحمراء والصفراء واصبح اللعب على المكشوف واضح ( آخر التفاصيل )

قال القيادي الحوثي “عبد الغني الزبيدي” ان قوات الحوثيين تعدت الخطوط الحمراء والصفراء في مارب. وكتب الزبيدي في تغريدة له قائلا :”ساكتب على طريقة حسين العزي ..تشتوا نلعب على المكشوف: والذي خلق السموات والارض بأنه لا التصريحات الأمريكية ولاتغريدات وهشتاغات المرتزقة قد تغير واقع الحال في مارب . وأن المعركة قد تعدت الخطوط الحمراء والصفراء..واصبح النصر مقدار صبر لايتعدى بضعة آيام . واحتفظوا بتغريدتي هذه حجة علي قد يهمك ايضاً

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