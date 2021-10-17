سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، في البنك المركزي المصري والبنوك التجارية.



وبقي متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

وبالأمس، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن حجم الخسائر المباشرة التي تكبدتها مصر عام 2011 بلغ 400 مليار دولار بما يعادل 6 تريليونات جنيه.

وأشار السيسي إلى أن مصر كادت أن تتعرض وقتها إلى الدمار نتيجة توصيف غير حقيقي للواقع.

وشدد خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بمدينة السادس من أكتوبر، أمس السبت، على ضرورة الوعي والتوصيف الحقيقي للمشكلات.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيس المصري عن تأثير وتداعيات أحداث عام 2011 على مصر، حيث قال خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل نحو شهر، إنه يعتبر عام 2011 (ثورة يناير)، إعلان شهادة وفاة للدولة المصرية بالنظر لحالة الجمود التي طالت مختلف المجالات في البلاد بما في ذلك الثقافة والتعليم والصحة.

وأوضح أن هناك تحديات كثيرة مع وجود عنصر منذ 90 عاما ينخر في عظم وعقل ووعي الإنسان في مصر"، في إشارة على ما يبدو لتاريخ ميلاد جماعة الإخوان في أواخر عشرينيات القرن الماضي.

وينظر طيف كبير من المصريين للسيسي باعتباره منقذ البلاد من تنظيم الإخوان الذي هيمن على السلطة في عام 2012 قبل أن تطيح به ثورة شعبية في 2013.

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وبقي متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري عند نحو 18.16 جنيه للشراء و18.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري ثابتا عند نحو 21.47 جنيه للشراء و21.61 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في بنك مصر المركزي، ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، نحو 51.82 جنيه للشراء و 52.28 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.