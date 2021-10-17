أول صلاة في المسجد الحرام بلا تباعد منذ أكثر من عام

محمد الفلاح - الأحد 17 أكتوبر 2021

بدأت السعودية، الأحد، تخفيف الإجراءات والقيود التي فُرضت جراء جائحة كورونا، بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة.



وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة السعودية، عبر حسابها على تويتر: "استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا".. المعتمرون يحاذون بعضهم لأداء صلاة الفجر بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام".

وتعتبر صلاة فجر، الأحد، أول صلاة في المسجدين الحرام والنبوي بلا تباعد منذ أكثر من عام.

وأعلنت، السبت، أنها بدأت إزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته ومرافقه، وذلك مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برئاسة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بدأت بإزالة الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من القرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة.

من ناحية أخرى، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتغيير الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، حيث جاء هذا الإجراء ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.

وسمحت الجهات المختصة باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في الحرمين الشريفين، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة، وإلغاء التباعد واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

ووافقت على إقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها من دون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

وشددت التعليمات على شرط التحصين لدخول جميع المواقع والأنشطة المذكورة، ويُعفى من ذلك غير المشمولين والمستثنون حسبما يظهر في تطبيق "توكلنا".