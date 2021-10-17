ثنائية [هالاند] تصعد بدورتموند إلى صدارة الدوري الألماني

محمد بن مسعود - الدمام - ثنائية هالاند تصعد بدورتموند إلى الصدارة (رويترز)

الملعب:

أحرز إرلينغ هالاند هدفين في عودته من الإصابة ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-1 على ضيفه ماينتس يوم السبت، والتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وهز المهاجم النرويجي، الغائب منذ نهاية سبتمبر أيلول، الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 54 احتسبها الحكم بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد، ثم أضاف هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع دورتموند رصيده إلى 18 نقطة متقدماً بنقطتين على بايرن ميونخ حامل اللقب وباير ليفركوزن اللذين يلتقيان غداً الأحد.

وكان صاحب الأرض، الذي يخرج لمواجهة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، الطرف الأفضل وافتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق عبر ماركو رويس.

وهذا هو الهدف رقم 14 لرويس في 20 مباراة ضد ماينتس وهو الرصيد الأعلى له ضد أي فريق في الدوري.

واستحوذ دورتموند على الكرة في الشوط الأول لكن بلا فائدة وانتظر حتى الوقت المحتسب بدل الضائع لصناعة الفرصة الثانية عندما تم إبعاد محاولة جود بلينجهام من على خط المرمى.

ومنحت ركلة جزاء من هالاند تقدماً مريحاً لدورتموند ورد القائم ضربة رأس من ماتس هوملز لكن الفريق الضيف لم يستسلم.

وقلص جوناثان بوركهاردت الفارق في الدقيقة 87 بعد خطأ من غريغور كوبل حارس دورتموند، لكن هالاند حسم الفوز التاسع على التوالي لدورتموند على أرضه في الدوري من هجمة مرتدة.

(رويترز)