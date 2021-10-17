العرادة و ليندر كينج يناقشان التصعيد الحوثي

محمد بن مسعود - الدمام - ناقش محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، في اتصال مرئي مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندر كينج، مستجدات الأوضاع بالمحافظة في ظل التصعيد العسكري لجماعة الحوثي والانتهاكات والجرائم الانسانية التي ترتكبها المليشيا تجاه المدنيين .

وقال اللواء العرادة إن جماعة الحوثي تستغل التراخي غير المبرر للمجتمع الدولي تجاه الجرائم والتصعيد الخطير والانتهاكات الانسانية التي ترتكبها بحق المدنيين في المحافظة التي تضم ملايين النازحين.

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وأضاف أن هذا التصعيد يؤكد أن جماعة الحوثي لا تؤمن بالسلام ولا تعير دعوات المجتمع الدولي للسلام وايقاف الحرب أي أهمية، وهي لا تمتلك قرار الحرب والسلام وإنما القرار بيد قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الذين يديرونها وفي مقدمتهم المدعو حسن ايرلو أحد قيادات الحرس الثوري الذي يتواجد حالياً في العاصمة صنعاء.

من جانبه أدان المبعوث الأمريكي التصعيد الحوثي الأخير تجاه محافظات مأرب وشبوة والبيضاء.. مندداً بالحصار الكبير على مديرية العبدية وتعريض 37 ألف نسمة إلى الإبادة الجماعية.

وشدد على ضرورة توقف الحوثيين عن هجومهم العسكري على محافظة مأرب ومديرية العبدية وسرعة فتح ممرات آمنة لإدخال الاحتياجات الاساسية للمدنيين والأدوية والطواقم الطبية.

كما أدان الاستهداف المتعمد والمتكرر للمدنيين والأحياء المدنية والنازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والمسيرات وهو ما يعرض مرتكبيها للمساءلة الدولية لتحقيق العدالة.. مشدداً على ضرورة تجنيب المدنيين الصراع والاستهداف، وأن هذه الأعمال تتعارض مع جهود السلام في اليمن وايقاف الحرب.

وأكد المبعوث الأمريكي على موقف بلاده الداعم للشرعية وموقفها ودعم جهود المبعوث الأممي لإحلال السلام في اليمن ووقف الحرب .. معرباً عن تقديره للتنازلات التي تقدمها الحكومة الشرعية من أجل انجاح جهود تحقيق السلام.