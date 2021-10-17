“الأرصاد”: انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة على 4 مناطق

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق:

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على مناطق الجوف والحدود الشمالية، تبوك وحائل. وتكون السماء صحو إلى غائمة جزئياً على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

كما توقع الوطني للأرصاد، أن تنشط الرياح السطحية على الجزء الشمالي من البحر الأحمر.