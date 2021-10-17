نشرة عاجل.. الأرصاد تكشف ملامح الشتاء وضوابط تملك السعوديين للعقارات بالخارج

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة عاجل عددا من الأخبار المحلية والاقتصادية والعالمية والرياضية على مدى الساعات الماضية، ومن بينها تقرير الأرصاد عن حالة الشتاء المقتبل، وضوابط تملك العقارات للمواطنين بالخارج.

وفيما يلي التفاصيل:

متحدث «الأرصاد» يكشف عن ملامح الشتاء المقبل: بارد جدًا وحرارة دون الصفر على بعض المناطق

توقع حسين القحطاني، متحدث المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد الشتاء هذا العام في المملكة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وقد تسجل بعض المناطق حرارة دون الصفر مئوية



بالفيديو.. مسؤول يتحدث عن ضوابط تملك السعوديين للعقارات خارج المملكة

قال مساعد الأمين العام للشؤون القانونية والتنظيمية ببرنامج «وافي»، إن هناك مجموعة من الأنظمة التي تنظم تملك العقارات للسعوديين سواء داخل المملكة أو خارجها، لافتًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على ضوابط شراء أو بيع أو تأجير العقارات داخل المملكة أو خارجها تم وضعها عبر لجنة تضم مجموعة من المتخصصين في هذا الشأن.



شرطة القصيم: القبض على مواطن سرق سيارة.. وإحالته للنيابة العامة

أعلنت شرطة منطقة القصيم، السبت، القبض على مواطن من أرباب السوابق، سرق سيارة، مشيرة إلى أنها تمكنت من إعادتها.



يديره مقيمان.. ضبط موقع لبيع الحطب المحلي في مدينة الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، موقعا لبيع الحطب في مدينة الرياض، يديره مقيمان من الجنسية السودانية مخالفان لنظام البيئة، بحوزتهما 160 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض للبيع.



مواطن يعمل بـ«الدهانات» يكشف متوسط دخله الشهري وسبب إخفاء هويته في البداية

أبدى الشاب مشاري أبو عقيل، اعتزازه بالعمل «فني دهانات» كون تلك المهنة مصدر الدخل الوحيد له، بعد أن بدأ مهنته هاويا ووصل بها لدرجة الاحتراف.



محلل طقس: انخفاض بدرجات الحرارة قد يصل لـ12 درجة.. وهذه المناطق المتأثرة

توقع عقيل العقيل مختص في الطقس انخفاض ملموس في الحرارة ابتداء من يوم الاثنين، وقد تصل درجات الحرارة إلى 12 درجة على الحدود الشمالية.



«الأمن العام»: حملة شاملة لضبط كافة أنواع الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبات بشأنها

باشر الأمن العام ممثلا في الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق وبالتعاون مع وزارة النقل والهيئة العامة للنقل، تنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط كافة أنواع الشاحنات المخالفة.



مقطع يوثق لحظة إزالة ملصقات التباعد في الحرمين.. ومسؤول: خطة متكاملة لاستقبال التدفقات الكبيرة

بدأت رئاسة شؤون الحرمين مساء اليوم السبت، بإزالة ملصقات التباعد والحواجز حول الكعبة المشرفة تمهيدا لتخفيف الإجراءات الاحترازية.



اقتصادي: نحتاج لوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 7 آلاف ريال لـ5 أسباب

طالب الكاتب الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى السعودي سابقا فهد بن جمعة، بوضع حد أدنى للأجور.



المبعوث الأمريكي يُطالب الحوثي بإيقاف العدوان على مأرب: 37 ألفًا مُعرضون للإبادة

شدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، على ضروية توقف ميليشيا الحوثي عن هجومها العسكري على محافظة مأرب ومديرية العبدية وسرعة فتح ممرات آمنة لإدخال الاحتياجات الأساسية للمدنيين والأدوية والطواقم الطبية.



«الهلال» يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.. يلتقي النصر الأسبوع المقبل

تأهل نادي الهلال إلى المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على برسيبوليس الإيراني 3 /صفر اليوم السبت على ملعب مرسول بارك في الرياض في دور الثمانية من البطولة القارية.