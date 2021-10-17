بالفيديو.. الشيخ المطلق يوضِّح حكم شرب ماء زمزم بأكثر من نية

الرياض - محمد عبدالله - تحدث عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عن حكم شرب ماء زمزم بأكثر من نية.

جاء ذلك خلال لقائه في برنامج «يستفتونك» على قناة الرسالة؛ حيث قال المطلق ردًا على سؤال إحدى السيدات بشأن مدى جواز شرب مياه زمزم بأكثر من نية وخلطه بالماء العادي: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شُرب له.

وأضاف المطلق أن الصحابة كانوا يشربونه ثم يدعون الله بأمور مختلفة، مثل العلم والصحة وغيرهما.

أما ما يتعلق بخلطه بالماء العادي، فأكد أنه يجوز للمرء خلط ماء زمزم بغيره من الماء، إلا أن شربه مجردًا له فوائد تفوق خلطه بالماء العادي.

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