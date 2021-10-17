شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسلم مالاوي مساعدات طبية لمكافحة الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم نائب السفير المستشار ناصر الفريدي، لنائبة وزير الصحة المالاوية، المساعدة الطبية المقدمة من حكومة المملكة، لحكومة مالاوي المقدرة بـ ١.٨٧٥.٠٠٠ ريال سعودي، خلال مراسم رسمية أقيمت لهذا الغرض في العاصمة المالاوية ليلونجوي.

وأكد نائب السفير أن الخطوة تأتي في إطار التزام المملكة بتقديم الدعم والمساعدة للمجتمع الدولي وانطلاقا من دورها الإنساني الرائد في مواجهة الجائحة.

وأعربت نائبة وزير الصحة عن شكر وتقدير حكومة جمهورية مالاوي للمملكة على الدعم السخي الذي جاء في وقته المناسب واللفتة النبيلة التي تنم عن كرم غير محدود.

وكانت المساعدة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شملت أدوات طبية متنوعة ومعدات حماية شخصية (PPEs).