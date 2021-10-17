5 مسؤولين بمؤتمر الصحة يكشفون الأحد طرق تطبيق قرار تخفيف الاحترازات

الرياض - محمد عبدالله - يعقد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأحد، المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

وخلال المؤتمر، يتناول العبدالعالي الأوضاع العالمية للوباء، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا والإحصائيات والخدمات الصحية.

كما يستعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، التحديثات الأمنية المتعلقة بمواجهة تحديات كورونا، وأيضًا يتحدث المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف سالم السويلم عن السماح بإقامة المناسبة وحضورها في قاعات الأفراح، وكذلك استمرار الجولات الرقابية في القطاع البلدي.

ويشهد المؤتمر استعراض المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هاني حسني حيدر، الجاهزية لاستقبال المعتمرين والمصلين بكامل الطاقة الاستيعابية للحرمين الشريفين، وكذلك خطة استقبالهم والخدمات المقدمة لهم.

وأيضًا، يتم خلال المؤتمر استعراض تحديثات البروتوكولات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، عبر الدكتور عماد لافي المحمدي، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة بهيئة الصحة العامة «وقائي».

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