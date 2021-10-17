عاجل | غرامات التدخين في المجمعات المفتوحة تدخل حيز التنفيذ

وجهت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين خطابا إلى الغرف التجارية تطالب فيه بتكليف حراس الأمن في المجمعات التجارية المفتوحة والمغلقة بتطبيق المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة التدخين، والتي تنص على منع التدخين في الأماكن العامة، وتطبيق غرامة بقيمة 200 ريال على المخالفين.

وأشارت اللجنة في خطابها إلـى نـظام مكافحة التدخين الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم (م/ 56) بتاريـخ 1436/ 7/ 28، ومـا جاء في مادته السابعة وكذلـك المـادة الرابعة عشـرة مـن منـع التدخين في الأماكـن العامـة وإيقـاع مخالفـة بقيمـة 200 ريال، وشدد الخطاب على تطبيـق نظام مكافحـة التدخيـن بالمجمعات والمراكـز والمحـلات التجاريـة (سـواء كانـت مغلقـة أو مفتوحـة) والتوعيـة بالنظـام مـن خـلال اللافتات التحذيرية المتضمنة التوعية بمنع التدخين، وكذلـك قيمـة المخالفـة وإبرازها في الساحات والممرات وكذلـك ضبط المخالفات من خـلال رجـال الأمـن والسلامة التابعين للمنشأة.

من نظام مكافحة التدخين

تحظر زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة

تزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته، بقرار من مجلس الوزراء

يجب أن يكون موضحا على علبة التبغ ومشتقاته البيانات الإيضاحية والتحذيرية

لا يفسح للتبغ ومشتقاته بشكل نهائي إلا بعد تحليل عينات منه

أماكن يحظر فيها التدخين

المساجد والساحات المحيطة بها، لا سيما الحرمين الشريفين وما حولهما

المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاته

الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما في ذلك الخيرية منها والاجتماعية

المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف

قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات

المنشآت الصحية الحكومية والأهلية من مستشفيات، ومدن طبية، وعيادات، ومختبرات، وصيدليات

جميع وسائل النقل العامة «المركبات، والحافلات، والقطارات، والطائرات»

محطات النقل العام، والقطارات، والسكك الحديدية، والمطارات

وسائل نقل الأدوية وتخزينها والمستلزمات الصحية والمواد الغذائية

الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام

محطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما

وسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والمواد الكيميائية ومشتقاتها

كبائن الصراف الآلي المغلقة، وما في حكمها