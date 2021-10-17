كما تضمنت أعمال الحملة تنفيذ أعمال دهان الأرصفة والخطوط الأرضية على مساحة 5.665 مترا طوليا، وإصلاح 1.170 مترا مربعا من الإنترلوك والأرصفة المتهالكة، ومعالجة حفر وتشققات الشوارع على مساحة 3.647 مترا مربعا، إلى جانب صيانة 380 عمود وفانوس إنارة، ومعالجة 25 حاوية كبيرة.
وأكدت بلدية لينة مواصلة أعمالها، لمعالجة مظاهر التشوه البصرية، تحقيقا لمستهدفات برنامج جودة الحياة.
كانت هذه تفاصيل خبر معالجة 7 آلاف م2 من التشوهات البصرية في لينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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