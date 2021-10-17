شكرا لقرائتكم خبر عن «فلكية جدة» تشارك في الليلة الدولية لرصد القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت الجمعية الفلكية بجدة في فعالية الليلة الدولية لرصد القمر مساء أمس السبت، وهي حدث سنوي يهدف لتشجيع المجتمع من كافة الفئات العمرية لرصد القمر واكتساب المزيد من المعلومات عن أقرب جار سماوي بالنسبة للأرض، ويوفر فرصًا للتعرف على علوم القمر واستكشافه ومراقبة الأجرام السماوية.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: " كل عام يتشارك سكان العالم هذا الحدث من خلال الأنشطة المختلفة المتعلقة بالقمر ولكن لا يوجد موضوع محدد حيث يمكن رصد القمر بكافة الوسائل المتاحة ابتداء من خلال العين المجردة مرورا بالمنظار الثنائي العينية وانتهاء باستخدام التلسكوبات أو التقاط الصور، فخلال هذا اليوم القمر في طور الأحدب المتزايد قبل أيام من وصوله مرحلة البدر المكتمل.

وأضاف أبو زاهرة : "تستغل المناسبة في التعريف بالمناطق الداكنة المظلمة الناعمة التي تسمى " ماريا " ومفردها " مير " وهي كلمه لاتينية تعني بحر أو بحار . و كل شخص قادر وبسهولة من رؤية تلك الأجزاء المظلمة على القمر بالعين المجردة.