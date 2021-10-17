شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المعتمرون يتوافدون إلى المسجد الحرام بعد تخفيف الاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوافد المعتمرون إلى المسجد الحرام بعد قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية، ملتزمين بالكمامات الطبية وسط منظومة متكاملة من الخدمات. وبدأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاتها ومرافقه، وذلك مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية.