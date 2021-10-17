شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: إفراغ عقارات المستفيدين من «سكني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمات جديدة، تشمل الإقرارات المالية والتوسع في إفراغ العقارات لتشمل إفراغ عقارات المستفيدين من برنامج «سكني»، لتوفير الوقت والجهد وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وذلك في إطار سعيها لتطوير خدمة الموثق وتسهيل عمليات التوثيق.

وأوضحت الوزارة أن خدمة الإقرارات المالية تتيح للمستفيدين توثيق إقرارات استلام المبالغ المالية مثل دفع العربون ومخالصة المشروع والسعي وغيرها من العمليات التوثيقية، فيما تمت إضافة خدمات فرعية لتوثيق إفراغ العقارات وهي إفراغ عقار لمستفيدي برنامج الإسكان، حيث يمكن للموثقين إفراغه للمستفيدين من برامج الوزارة.

من جهتها أتاحت شركة «ثقة» الشريك التقني والمشغل لخدمة الموثق خاصية الدفع الإلكتروني للمستفيدين عند الموافقة على أحد العروض المقدمة من قبل الموثقين في التطبيق من خلال خدمة سداد الفاتورة، تسهيلا للإجراءات والخدمات المقدمة.