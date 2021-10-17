شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ملصقات التباعد الجسدي بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته ومرافقه، وذلك مواكبةً لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين الشريفين لاستقبال القاصدين والزوار بكامل طاقتهما الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود بالرئاسة م. أسامة الحجيلي، أن الوكالة أزالت الملصقات التي وُضعَت داخل المسجد الحرام لتعين القاصدين والزوار على تطبيق التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام ضمن حزمة من الإقرارات والإجراءات والتدابير الوقائية التي اتخذتها الرئاسة. من ناحية أخرى غيرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الهوية البصرية المحيطة بالكعبة المشرفة، وذلك باستبدال الحواجز البلاستيكية الملاصقة للكعبة المشرفة بحواجز شريطية، ضمن مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الرئاسة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية.