شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 6448 يمنيا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت عيادات مركز الجعدة الصحي في مديرية ميدي بمحافظة حجة اليمنية، خدماتها العلاجية لـ6.448 مستفيدا خلال شهر سبتمبر 2021م، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع عيادة الطوارئ 1.980 مستفيدا، وعيادة الباطنية 1.089 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 445 مستفيدا، وقسم الجراحة والتضميد 215 مستفيدا، وعيادة المصابين بالأوبئة 1.297 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 1.458 مراجعا.

كما استفاد من قسم الأشعة 608 مستفيدين، وقسم المختبر 1.566 مستفيدا، وصرفت الأدوية لـ 6.448 مريضا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 2.172 فردا، وقسم نقل الدم 9 مستفيدين، وقسم الإحالة الطبية 45 مستفيدا، وقسم التوليد 34 حالة، فيما جرى تنفيذ 16 نشاطا للتخلص من النفايات.

ومن ناحية أخرى دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، توزيع مساعدات متنوعة شملت 64 طنا و200 كيلو جرام من السلال الغذائية و100 خيمة و100 حقيبة إيوائية لـ 1.200 أسرة نازحة في مديريات عسيلان وجردان ونصاب وعتق ومرخة السفلى ومرخة العليا وحبان وميفعة في محافظة شبوة.

وأشاد وكيل محافظة شبوة سالم بحبح، بهذه المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية من خلال المركز، والتي تأتي تأكيدا لعمق أواصر الأخوة والترابط بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوها إلى أهمية وحيوية مثل هذه المعونات في تلبية الاحتياجات الأساسية للنازحين والتخفيف من معاناتهم، ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.