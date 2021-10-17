شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح السعودي بـ«إكسبو» يشارك في «عالمي» الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجسد الجناح السعودي المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي» قصة التنمية في المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، ومن ذلك مجال الغذاء وما يرتبط به من مفاهيم الاستدامة وتغيير أنماط الاستهلاك والهدر ومشكلة الجوع، وغيرها من المحاور التي يسعى إلى تكريسها «يوم الغذاء العالمي» الذي يحتفي فيه العالم سنويا يوم 16 أكتوبر، ويعكس الجناح توجهات المملكة في هذا الاتجاه.

وبموازاة ذلك، فقد حقق الجناح بتصميمه الفريد جوائز دولية في الاستدامة البيئية، إلى جانب حرصه على استخدام مواد قابلة للتدوير في أقسامه المتنوعة، ومنها «مقهى سرد» الذي يقدم الأطباق المميزة للمطبخ السعودي، والقهوة السعودية، وفق «سرد» متكامل يكشف إلى أي مدى بلغت عناية المملكة بمصادر الغذاء وزراعتها وضمان استدامتها، إضافة إلى تقديم هذه المأكولات والمشروبات في قوالب صحية صديقة للبيئة.

ويلتقي الجناح في احتفائه باليوم العالمي مع بقية الأجنحة المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك في سياق اهتمام عالمي كبير متزايد بضرورة تعزيز الوعي بالاحتياجات الأساسية للإنسان، وتوفير الغذاء، وحل مشكلة الجوع.