شكرا لقرائتكم خبر عن 7400 كم «طرق» تحت الصيانة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية أن إجمالي أطوال الطرق في المنطقة الشرقية يبلغ 8.416 كم، منها 7.428 كم من الطرق القائمة تحت الصيانة، و998 كم من الطرق تحت الإنشاء، فيما يبلغ عدد الجسور حوالي 400 جسر.

وأكدت الوزارة أن المنطقة الشرقية تتميز عن غيرها من مناطق المملكة بطبيعتها الخاصة وارتباط الطرق فيها مع الدول المجاورة للمملكة، مع تمركز مشاريع النفط والصناعات المرتبطة به ووقوع عدد من المنافذ البرية والبحرية بها، وهو الأمر الذي جعلها تواصل العمل في العديد من المشاريع بالمنطقة، بالإضافة لعمليات الصيانة على الطرق التي تم إنشاؤها مسبقا.

وأشارت إلى أن من أهم الطرق في المنطقة طريق أبو حدرية، الذي يبلغ إجمالي طوله 328 كم، وطريق الجبيل الذي يصل طوله إلى 77 كم، ودائري الدمام بطول 12.4 كم، والطريق الدائري بمحافظة الأحساء الذي يعتبر أطول طريق دائري بالمملكة بطول 102 كم، لافتة إلى أنها تعمل حاليا على تنفيذ الطريق الإقليمي الرابط مدينة الجبيل الصناعية ومنفذ البطحاء، والذي يبلغ إجمالي طوله حوالي 284 كم، ويمتد الطريق من مدينة الجبيل الصناعية حتى منفذ البطحاء، ويتقاطع مع طريق الدمام- أبو حدرية، وطريق الدمام - الرياض السريع، وطريق الظهران - بقيق - الهفوف، حتى طريق الظهران - العقير - سلوى البطحاء. وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى لتحسين جودة الطرق والوصول للمرتبة السادسة عالميا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م، مع الحفاظ على ريادة المملكة في ترابط شبكة الطرق، وذلك لتحسين الخدمات والارتقاء بجودة الطرق، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تعد أحد أهم المحاور الرئيسة لرؤية المملكة 2030.