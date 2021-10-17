شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 60 ألف م3 أنقاضا بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة حفر الباطن ممثلة بالإدارة العامة للنظافة، أكثر من 60.000 متر مكعب أنقاض ومخلّفات البناء مجهولة المصدر، من أحياء المروج، والمصيف، والصفاء.

وأشارت الأمانة إلى إنجاز 17300 متر طولي خلال الأسبوع الماضي من دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وذلك ضمن أعمال معالجة مظاهر التشوه البصري.

وكانت الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ بوكالة المشاريع التابعة لأمانة حفر الباطن، افتتحت طريق الملك عبدالعزيز من تقاطع طريق علي بن أبي طالب، إلى طريق عثمان بن عفان، بالتنسيق مع إدارة المرور.

وعلى جانب آخر، حجزت بلدية غرب حفر الباطن 6 من المعدات والآليات التي تنهل الرمال من الأماكن غير المصرح بها، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وكان مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، قد أطلق مؤخرا، حملة «لنجعلها خضراء»، ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وذلك بحضور نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه زبن الشمري، وعدد من الجهات، وجمعية حماية البيئة.