شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 جولة تضبط 68 مخالفة بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية