شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 910 أشجار نيم بشوارع الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية شرق الدمام أعمال زراعة 910 أشجار نيم في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية خلال أسبوع، لتعزيز وتكثيف الغطاء النباتي وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وكثفت البلدية جولاتها الرقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع لمتابعة تطبيق التعليمات البلدية، بهدف رفع مستوى الالتزام بالاشتراطات الصحية.فيما نفذت حملة ميدانية مكثفة للمحافظة على النظافة العامة ومعالجة التشوه البصري، ووجهت إشعارات لمخالفات تسربات المياه الناجمة عن أجهزة التكييف على الأرصفة والطرقات العامة.