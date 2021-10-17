شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر ينقذ «سبعينيا» تعرض لجلطة قلبية حادة وانسداد شرايين القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي متخصص في أمراض القلب بمستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، في إجراء قسطرة قلبية معقدة لإنقاذ مريض في العقد السابع من العمر، تعرض لالتهابات حادة في الدم وجلطة قلبية نتيجة انسداد شرايين القلب. ذكر ذلك الدكتور صاحب الظاهر استشاري أمراض القلب والقسطرة الحاصل على الزمالة الأسترالية ورئيس الفريق الطبي المعالج.

والذي أضاف أن المريض وصل لقسم الطوارئ بالمستشفى وهو يشكو من آلام في الصدر وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه وإجراء الفحوصات المخبرية، تبين أنه يعاني من التهابات حادة في الدم وعدم انضباط المؤشرات الحيوية وتحديدا بالقلب، بالإضافة إلى إصابته ببعض الأمراض المزمنة كالضغط، وعجز كامل في وظائف الكلى والحاجة للغسيل الدموي بصورة دورية، وكذلك ارتفاع شديد في نسبة الانزيمات القلبية.

وعن الخطة العلاجية قال د. صاحب: بعد نجاح معالجة مشكلة التهابات الدم، قرر الفريق الطبي وبناء على وضع المريض الصحي المعقد إخضاعه لقسطرة قلبية تشخيصية، والتي تبين من خلالها وجود انسدادات في شرايين القلب الرئيسية LM، LAD & LCx-OM1 والإصابة بجلطة قلبية حادة.

وقال استشاري أمراض القلب إن القسطرة القلبية تكللت بالنجاح ولله الحمد، حيث تم تركيب عدة دعامات متطورة Drug Eluting Stent & Drug Eluting Balloon، لمساعدة المريض على تدفق الدم لشرايين القلب، ومن ثم تحويله للعناية المركزة ومراقبة حالته الصحية على مدار الساعة. مؤكدا على أن المريض خرج من المستشفى بعد يومين، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وفي الختام نصح د. الظاهر المرضى فوق سن الخمسين بضرورة إجراء الفحص الشامل، وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري والضغط والفشل الكلوي، وذلك للحيلولة دون التعرض لإصابات مفاجئة.