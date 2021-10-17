«الموارد البشرية»: 3 أهداف لتوطين طب الأسنان والصيدلة

الرياض - محمد عبدالله - حدد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد الضحوي، أهداف قرار التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

وقال الضحوي بمداخلة لقناة «إم بي سي»، إن الوزارة أطلقت حد أدنى للأجور لمهنتي الصيدلة وطب الأسنان براتب 7 آلاف ريال وذلك لزيادة جاذبية بيئة العمل وضمان الاستمرار والاستدامة.

وتابع وكيل الوزارة، أن قرارات الوزارة شملت تخصصات الأشعة والعلاج الطبيعي والتغذية العلاجية بحد أدنى راتب 7 آلاف ريال للأخصائيين و5 آلاف ريال للفنيين.

وحول مستهدفات استراتيجية التوطين بشكل عام، قال: أن أهم ركائز استراتيجية التوطين توفير الوظائف في سوق العمل السعودي وتوطين المهن والتنسيق والمشاركة مع الجهات والوزارات ذات العلاقة وتوطين المهن والأنشطة.

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