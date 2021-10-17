مسؤول: مواطنون يقعون فريسة للسمسرة والنصب عند شراء عقار بالخارج

الرياض - محمد عبدالله - كشف خالد العثمان رئيس مجلس الأعمال السعودي البوسني عن بعض المخاطر التي قد يتعرض لها السعوديون الراغبون في شراء عقارات في الدول الأجنبية.

وقال خلال استضافته ببرنامج "يا هلا"، على "روتانا خليجية"، إن كثير من السعوديين يقعون فريسة للسمسرة والنصب والتدليس من شركات خليجية وسعودية.

وتابع أن بعض المواطنين يغيب عندهم شروط وقواعد وقوانين تملك العقارات في تلك الدول، ويصطدمون بوقائع مزعجة وكثير من حالات السمسرة والنصب والتضليل والتي تنتهي بخسائر مادية وللأسف بعض الشركات السعودية والخليجية تمارس بعض أنواع التضليل بقصد أو بدون قصد.

وأضاف على سبيل المثال "النظام في البوسنة يمنع التملك المباشر للعقارات باستثناء دول البلقان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وأمريكا، ولكن العرب والخليجيين والسعوديين لا يمكنهم التملك بشكل مباشر، ولكن يمكن لشركة استثمارية محلية أن تتملك العقار ثم يتم تملك العقار من خلالها".

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