قاعات الأفراح تنفض الغبار وتستعد لفتح أبوابها خلال ساعات.. ومستثمر يكشف الأسعار المتوقعة

الرياض - محمد عبدالله - نفضت الغبار عنها وشرعت في التهيؤ لاستقبال الأفراح مجددًا، في محاولة لاستعادة عافيتها بعد فترة توقف بسب جائحة كورونا.

فبحسب قرار وزارة الداخلية، فإن قاعات الأفراج ستفتح أبوابها غدًا الأحد، لاستقبال الطلبات، وسط توقعات بارتفاع مؤشرات الحجوزات خلال الفترة القادمة.

من جانبه، قال أحد المستثمرين في قصور الأفراح بمكة المكرمة ممدوح العميري، في تصريحات لقناة «العربية»، إن قاعات الأفراح والمناسبات، تعود للعمل مجددًا غدًا، بالإضافة إلى الاستراحات الاستثمارية، بعد تعليق إقامة الحفلات والمناسبات الاجتماعية بسبب جائحة كورونا.

وتوقع العميري، أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً واسعاً وتزايدًا في نسبة الإشغال العامة، وخاصة خلال الإجازات الدراسية المطولة وإجازة منتصف العام الدراسي.

وأشار إلى أن أسعار قصور وصالات الأفراح تتراوح أسعارها بين 15 ألف ريال وتصل إلى نحو 80 ألف ريال لليلة الواحدة، مؤكدًا أنها تختلف بحسب تجهيزات القصر ومساحته والخدمات التي تقدم خلال إقامة المناسبة.

زكريا محمد، مسؤول حجوزات في أحد قصور الأفراح، أكد في تصريحات لقناة «العربية»، أنه منذ ظهور بيان وزارة الداخلية، بدأت القصور والقاعات في عمليات التنظيف والترتيب وعمل كافة التجهيزات لاستقبال الحجوزات مع عودة المناسبات الاجتماعية بكامل العدد.

وتوقع مختصون، أن يشهد سوق قاعات الأفراح تنافسا كبيرا لجذب الزبائن، وتقديم العروض والتخفيضات، لاسيما أن العودة ستكون دفعة واحدة، وسط وجود أعداد كبيرة من تلك القاعات في مناطق ومدن السعودية، على اختلاف مستوياتها وخدماتها.

كما تتزامن مع العودة، ارتفاع معدلات الحراك التجاري في محلات الزينة والورد وما يتعلق بتزيين قاعات الأفراح، باعتبار ذلك متطلبا لإقامة الحفلات عند الكثير من الأسر السعودية، في حين يستعد قطاع الولائم وإعداد الأطعمة للحفلات، في تقديم عروضهم الترويجية متزامنة مع عودة إقامة المناسبات في قاعات الأفراح.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قال إن الموافقة الكريمة صدرت على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

وأكدت وزارة الداخلية، السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، شريطة التحصين نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

وشددت على أن يجب التحصين بجرعتين لحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها، على أن يستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

وقالت الوزارة إن تطبيق التباعد وارتداء الكمامات مستمر في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.

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