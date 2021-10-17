اخبار السعوديه

رسميا عودة الجماهير إلى الملاعب السعودية بنسبة 100%

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مجتمع

GMT 23:16 16.10.2021انسخ الرابط

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أعلنت وزارة ، اليوم السبت، السماح بحضور الجماهير في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية، ابتداء غد الأحد.

وأوضحت الوزارة أن دخول الجماهير الرياضية للملاعب والمنشآت الرياضية سيكون مقتصرا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاحات المعتمدة من وزارة الصحة بالمملكة.

 ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمُستثنين بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا" ووفقا للاشتراطات الصادرة من الجهات المعنية، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المطبقة وارتداء الكمامة داخل المنشأة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأكدت وزارة الرياضة، أن هذا القرار سيكون خاضعا للمراجعة الدورية وفقا لما يردها من الجهات المختصة، وبناء على المستجدات المحلية والدولية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.

وكانت وزارة الرياضة قد حظرت الحضور الجماهيري مع عودة النشاط الرياضي بعد التوقف، بسبب جائحة كورونا، قبل أن تسمح بحضور 30% من الطاقة الاستيعابية للملاعب، ثم رفعت نسبة الحضور إلى 60%.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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